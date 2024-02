DALS 2024 - Keiona et Maxime Dereymez, le chat et la souris

Demain soir, Keiona et Maxime Dereymez vont danser pour leur première danse : un chacha. La danse du chat et de la souris, du je t'aime moi non plus, du fuis-moi je te suis. Avec un mot d'ordre : canaliser l'énergie de Keiona. Tout un programme. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Keiona ou Maxime Dereymez