DALS 2024 - Keiona et Maxime Dereymez - Mylène Farmer (Désenchantée)

Semaine de demi-finale pour nos couples encore en compétition. Quatrième couple à s'élancer ce soir, Keiona et Maxime Dereymez. Cette semaine, ils ont travaillé, dans la bonne humeur, un tango sur un des plus grands titres de Mylène Farmer : "Désenchantée". Pour cette première partie de compétition, les juges auront la lourde tâche de désigner le premier couple qui quittera l'aventure aux portes de la finale. Keiona et Maxime Dereymez méritent-ils leur place en finale ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

