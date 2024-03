DALS 2024 - La Reg family en folie. Les répétitions de Inès Reg et Christope Licata

On retrouve Inès Reg et Christophe Licata en salle de répétitions. Ensemble ils ont préparé un Bollywood sur un titre de Diam's : "DJ". Une danse pleine de bonne humeur pour mettre en avant la Reg family. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

