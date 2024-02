DALS 2024 - La stratégie de Caroline Margeridon pour gagner

Plus que quelques heures avant le deuxième prime de Danse avec les Stars. On retrouve Caroline Margeridon et Christian Millette. Ensemble, ils travaillent leur première danse. Et Caroline de le dire : "Je ne pensais pas que cela me prendrait autant de temps". Et oui, Caro, la danse c'est bien plus qu'un amusement. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

