DALS 2024 - Le face à face de cette semaine oppose...

On connait déjà le premier couple en face à face. Il s’agit de Caroline Margeridon et Christian Millette, dernier du classement. Le public a décidé d’envoyer en face à face Cristina Cordula. 60 secondes pour prouver qu’il on leur place dans l’aventure ? Ils vont danser un Paso Doble sur le titre de Kendi Girac : « Color Gitano ». DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

