DALS 2024 - Le retour de Katrina Patchett sur le parquet de DALS

Plus que quelques minutes pour connaitre le nom de la Star éliminée le vendredi 29 mars. Pour patienter, Katrina Patchett et xx dansent xxx. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Katrina Patchett