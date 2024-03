DALS 2024 - L'émotion envahit le plateau en larmes après la prestation d'Adeline Toniutti

Danser pour se libérer. Danser pour respirer. Danser pour témoigner. Il y a tout cela dans le contemporain d'Adeline Toniutti et Adrien Caby ce soir. Ils ont dansé contre les violences conjugales avec une telle force et que le plateau est encore sous l'émotion. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

