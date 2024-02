DALS 2024 - L'émotion envahit le plateau quand Daniela surprend Nico Capone

Nico Capone pensait qu'ils ne seraient pas présents ce soir. Ils, ce sont sa femme Daniela et son fils. Mais c'était sans compter l'art des surprises que Camille Combal aime imaginer. Découvrez la réaction de Nico Capone lorsqu'il découvre en plateau les deux êtres qu'il aime le plus au monde. Tout le plateau est ému. Et on ne parle par uniquement de Jean-Marc Généreux, l'émotif de la bande. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

