DALS 2024 - Les couples en face à face cette semaine sont...

Le face à face de la semaine oppose Keiona et Maxime Dereymez, Cristina Cordula et Jordan Mouillerac, Natasha St-Pier et Anthony Colette, Black M et Elsa Bois, Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil et enfin Cœur de Pirate et Nicolas Archambault. La musique : un titre de Julien Doré. La danse : un charleston. Qui sortira vainqueur ? La réponse. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.