DALS 2024 - Les élèves de la Star Academy font une surprise à Adeline Toniutti

Elle les a quittés, il y a pas si longtemps. Mais Héléna, Julien, Axel et Candice ont souhaité faire une surprise à leur prof de chant. Ils ont débarqué sur le plateau et ont repris "Mourir demain". Un joli cadeau pour Adeline Toniutti encore émue de sa prestation. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

