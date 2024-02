DALS 2024 - "Mais c'est quoi cet objet de torture ?". Black M doit apprendre à danser avec un crayon sous le menton

C'est jeudi ! Nos Stars sont toujours en répétitions. Ce n'est pas parce que vendredi soir, il n'y a pas DALS qu'il ne faut pas s'entrainer. On retrouve Black M et Elsa Bois. Notre prof a une technique bien à elle pour corriger les petits défauts de port de tête de Black M. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

