DALS 2024 - Mauvaise nouvelle pour James Denton ?

On espérait le voir danser ce soir. Mais la blessure de James Denton est toujours présente et douloureuse. Suivi de près par les médecins, ils ont décidé de continuer à le mettre au repos. Encore un peu de patience, la première danse de James est attendue semaine prochaine. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

