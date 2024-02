DALS 2024 - "Maxime, c'est pas sérieux". Fou-rire sur fou-rire pour Keiona ce matin

C'est lundi, vous avez le moral dans les chaussettes ? Regardez cette vidéo. Vous allez prendre une bonne dose de bonne humeur. Keiona et Maxime Dereymez préparent leur première danse. On ne sait pas si elle sera réussie. En revanche, on sait déjà que leur tandem est un succès. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

