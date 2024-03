DALS 2024 - Mission impossible pour Caroline Margeridon

C'est mardi ! On retrouve Caroline Margeridon et Christian Millette dans leur salle de répétitions. Ensemble, ils travaillent leur chorégraphie pour vendredi prochain : Un Quickstep, une danse particulièrement rapide et rythmée. Des répétitions qui vous donneront le sourire tant ce duo est amusant. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

