DALS 2024 - Natasha St-Pier, Anthony Colette et JM Généreux - Céline Dion et Garou (Sous le vent)

C'est au tour du couple Natasha St-Pier et Anthony Colette de se présenter sur le parquet de Danse avec les stars, spécial "Bataille des couples". Leur danse : un American Smooth sur un titre du duo Céline Dion et Garou : "Sous le vent". Pour les accompagner, on retrouve Jean-Marc Généreux. Ensemble, ils ont travaillé toute la semaine pour intégrer Jean-Marc dans leur duo, et créer le plus magnifique des Trios. Quel duo gagnera directement sa place pour la semaine prochaine ? Quel couple jouera sa place en face à face ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

