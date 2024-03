DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - Björk (It's oh so quiet)

La semaine dernière, Natasha St-Pier et Anthony Colette avaient brillé sur e parquet avec un contemporain puissant. Cette semaine, on change complétement d'univers avec un Jazz Broadway sur un titre de Björk : "It' oh so quiet". En duel face à Nico Capone et Inès Vandamme, Quel couple arrivera à se qualifier d'office ? La réponse. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Anthony Colette ou Natasha St-Pier

Ma liste Partager