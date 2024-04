DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - Céline Dion (All by myself) - Finale

"C'est le moment de tout lâcher", tel était le conseil des juges cette semaine. Un conseil qu'il va falloir appliquer pour ce freestyle. On arrête de réfléchir. On arrête de se poser des questions. On profite du moment présent et on se libère. Pour cette danse freestyle, Natasha St-Pier et Anthony Colette vont danser sur une des plus jolies reprises de Céline Dion : "All by myself". Qui remportera cette treizième édition ? La réponse dans quelques minutes.

