DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - Céline Dion (S'il n'en restait qu'une)

Autre couple à frôler le parquet ce soir : Natasha St-Pier et Anthony Colette. Si vous êtes un habitué de TF1+, vous avez pu suivre en exclusivité cette semaine, leurs premières répétitions. pour les autres, découvrez leur première danse : une rumba sur un titre de Céline Dion : "S'il n'en restait qu'une". DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

