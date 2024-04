DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - Joe Cocker - Une rumba pour leur danse improvisée

Pour leur danse imposée, Natasha St-Pier et Anthony Colette vont danser une rumba sur le titre de Joe Cocker : " You are so beautiful". DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

