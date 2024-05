DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - La famille Adams - Finale

Il reste encore quelques minutes avant de découvrir le résultat des votes du public et de connaitre le nom du ou de la grande gagnante de la saison de Danse avec les stars. Natasha St-Pier et Anthony Colette ont décidé de danser une nouvelle fois, sur le parquet, leur danse fétiche : un tango sur la BO de la Famille Adams. Qui remportera cette treizième édition ? La réponse dans quelques minutes. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

