DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - Renaud (Mistral gagnant)

Semaine de demi-finale pour nos couples encore en compétition. Deuxième couple à s'élancer ce soir, Natasha St-Pier et Anthony Colette. Toute la semaine, ils ont travaillé une valse sur le très joli titre de Renaud : "Mistral gagnant". Pour cette première partie de compétition, ce sont les juges qui vont choisir les quatre couples qui méritent selon eux d'aller en finale. Natasha St-Pier et Anthony Colette réussiront-ils à séduire les juges ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

