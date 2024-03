DALS 2024 – Natasha St Pier et Anthony Colette – Slimane (Des milliers de je t’aime)

Pour ce troisième prime, Natasha St Pier et Anthony Colette vont devoir réussir leur premier contemporain sur un titre de Slimane : « Des milliers de je t’aime ». Le thème de la semaine est l'histoire personnelle. Natasha St Pier a donc décidé de nous livrer son histoire ou plutôt celle qui l’unit à son fils Bixente. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

