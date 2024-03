DALS 2024 - Natasha St Pier et Anthony Colette, spécialistes des fous rires inopinés

Que se passe-t-il dans la salle de répétitions de Natasha St Pier et Anthony Colette aujourd'hui ? Ensemble, ils travaillent leur chorégraphie. Un contemporain qui se transforme en grande séance de "n'importe quoi" et c'est vraiment très drôle. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

