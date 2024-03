DALS 2024 - Répétitions : Nico Capone, ce "syndrome" bizarre qui amuse beaucoup Inès Vandamme

Comme tous les jours, Nico Capone et Inès Vandamme sont au rendez-vous de leurs répétitions. Motivés, ils travaillent d'arrache pied leur chorégraphie jusqu'au moment où Nico Capone confie à Inès ce petit truc bizarre qu'il n'arrive pas à gérer. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Nico Capone