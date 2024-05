DALS 2024 - Nico Capone et Inès Vandamme - Justin Timberlake (Can't stop the feeling !) - Finale

Dès les premières notes de ce titre, vous allez être embarqué (s). "Can't stop the feeling !" de Justin Timberlake, tout un programme. Pour leur freestyle, un mélange de toutes les danses apprises, cette saison, Nico Capone et Inès Vandamme nous promettent le feu. Qui remportera cette treizième édition ? La réponse dans quelques minutes. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

