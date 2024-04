DALS 2024 - Nico Capone et Inès Vandamme - Roy Orbison (Pretty woman)

Semaine de demi-finale pour nos couples encore en compétition. Troisième couple à fouler le parquet ce soir, Nico Capone et Inès Vandamme. Toute la semaine, ils ont travaillé un tango sur le titre de la BO du Film "Pretty Woman" chanté par Roy Orbison. Pour cette première partie de compétition, ce sont les juges qui vont choisir les quatre couples qui méritent selon eux d'aller en finale. Nico Capone et Inès Vandamme sauront-ils, une nouvelle fois, séduire les juges ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

