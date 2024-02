DALS 2024 - Nico Capone et Inès Vandamme - The Blues brothers (Everybody needs somebody to love)

C'est au tour de Nico Capone et Inès Vandamme de fouler le parquet de Danse avec les Stars avec une chorégraphie hyper pêchue. Il faut dire qu'Inès Vandamme a mis la barre Haut pour une première semaine avec un Quick step. Une danse rapide sur un titre qui l'est tout autant : Everybody needs somebody to love des Blues Brothers. Pari gagné ? Regardez ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

