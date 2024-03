DALS 2024 - Nico Capone et Inès Vandamme - The Jackson five (I want you back)

Changement de tempo pour Nico Capone et Inès Vandamme. Après une rumba, la semaine dernière, le couple va présenter ce soir, une samba sur un titre mythique des Jackson five : " I want you back". Nico, à l'aise dans les danses lentes, saura-t-il rayonner dans cette danse rapide ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Inès Vandamme ou Nico Capone

Ma liste Partager