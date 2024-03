DALS 2024 - "On a un problème". Christian Millette met la pression à Caroline Margeridon

C'est jeudi ! Direction la salle de répétitions de Caroline Margeridon et Christian Millette. Et aujourd'hui, Caroline a un problème... Elle n'arrive pas à mémoriser les pas. Et tout ce qu'elle avait appris hier a disparu. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

