DALS 2024 - "On dirait karaté Kid". On est loin de la danse de salon dans la salle de répétition de Caroline Margeridon

C'est Jeudi ! Direction la salle de répétition de Caroline Margeridon et Christian Millette. On ne sait pas si leur danse sera un succès. En revanche, on peut déjà dire que leurs répétitions font partie du TOP 10 des éclats de rire de la semaine. De là à dire que Caroline et la danse font 2... Pas encore ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Caroline Margeridon ou Christian Millette