DALS 2024 - On est tous CRAZY IN LOVE de cette danse d'ouverture de finale

C'est l'heure de la grande finale de Danse avec les stars, orchestrée par Camille Combal. Ouverture de bal avec cette danse de groupe : "Crazy in love" de Beyoncé. Qui remportera cette treizième édition ? Réponse à la fin de l'émission. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

