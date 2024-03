DALS 2024 - "On ne négocie pas". Keiona aimerait assouplir les règles du foxtrot

Direction la salle de répétitions de Keiona et Maxime Dereymez. On l'a suffisamment écrit ici : le foxtrot (leur chorégraphie vendredi soir) demande un maximum de technique et de précision. Trop peut-être pour Keiona qui aimerait tricher un peu... Juste un tout petit peu. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

