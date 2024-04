DALS 2024 - La standing ovation de la DALS family à Anthony Colette

Cette semaine, des invités mystère s sont incrustés dans les chorégraphies de nos couples. On pensait tous que l'invité mystère était un proche de Natasha St-Pier. Pas du tout. Anthony Colette a eu la surprise de voir sa maman arriver sur le parquet. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

