DALS 2024 - "On va mettre un peu de second degré". Diane Leyre réinvente le tango

Direction la salle de répétitions de Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil. Ensemble, ils travaillent leur tango. Mais quand on connait un peu Diane Leyre, on sait que rapidement le rire et l'humour prennent le dessus. Ce qui n'est pas sans déplaire à son danseur. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

