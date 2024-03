DALS 2024 - Pas facile le porté quand on a une partenaire plus grande. Keiona s'amuse de l'idée

Dans les rêves les plus fous de Maxime Dereymez, notre danseur imagine faire virevolter sa partenaire. Mais le rêve a vite rattrapé la réalité. On a tout de suite des rêves... Un peu moins grands quand ta partenaire, Keiona, fait 6 cm de plus... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

