DALS 2024 - Répétitions : quand la Reg family déboule en répétitions....

Aujourd'hui, Inès Reg a décidé de ne pas arriver seule en salle de répétitions. Imaginez plutôt : non pas une, ni deux mais trois Inès Reg réunies. Il n'en faut pas plus pour Christophe Licata. Il imagine direct une chorégraphie. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg