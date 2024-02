DALS 2024 - % québécois. La rencontre de Coeur de Pirate et son danseur Nicolas Archambault

Cœur de Pirate est dans Danse avec les Stars cette saison et c'est au Québec, qu'elle rencontre son danseur. Un homme qui n'est pas inconnu des fans de Danse avec les Stars : Nicolas Archambault. Souvenez-vous 2008. Nicolas faisait partie des juges de la saison. Ces deux-là se connaissent depuis longtemps. De bonne augure pour la suite de l'aventure ? DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

