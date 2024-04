DALS 2024 - Qui a été éliminé de Danse avec les Stars le vendredi 29 mars ?

Qui a été éliminé vendredi 29 mars 2024 de Danse avec les Stars. En face à face James Denton et Candice Pascal et Cristina Cordula. Qui va être sauvé par le public ? Réponse. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

