DALS 2024 - Qui a été éliminé le vendredi 15 mars dans Danse avec les Stars ?

Pour ce prime des duels, 6 couples se sont retrouvés en face à face. Derniers de ce classement et donc soumis au vote du public : Natasha St-Pier et Anthony Colette et Cœur de Pirate et Nicolas Archambault. Quel couple a été éliminé le vendredi 15 mars dans Danse avec les Stars ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.