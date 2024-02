DALS 2024 - Qui a gagné les 5 points de la chorégraphie imposée cette semaine ?

Tout au long de la semaine, nos couples on répété la chorégraphie imposée : une salsa (la danse de Chris Marques, pression !) sur "Don't go yet". Un cours collectif mené par Katrina Patchett et Adrien Caby. Maintenant, reste à découvrir qui de nos 5 couples a gagné les 5 points prometteurs ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.