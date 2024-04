DALS 2024 - Qui est le grand gagnant de cette saison ?

Au terme de 10 semaines de compétition folle, découvrez le couple gagnant de la saison de Danse avec les Stars. Après l'élimination d'Inès Reg et Christophe Licata, qui de Natasha St-Pier ou Nico Capone sera sacré ce soir ? chanteuse ou youtubeur, ils n'avaient, aucune connaissance en danse de salon, il y a encore quelques semaines. Du côté des danseurs, grande première également ce soir. Anthony Colette et Inès Vandamme n'ont jamais soulevé le trophée. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Nico Capone ou Natasha St-Pier