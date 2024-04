DALS 2024 - Qui est le premier couple éliminé de la finale ?

On connait désormais les deux dernières finalistes de la saison. À l'issue de leur première danse, Inès Reg et Christophe Licata, Natasha St-Pier et Anthony Colette, et Nico Capone et Inès Vandamme se sont vus attribuer les notes des juges. Cumulées aux votes du public, on découvre le résultat de la première manche. Qui de Inès Reg, Natasha St-Pier ou Nico Capone verra son aventure s'achever ici ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.