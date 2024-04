DALS 2024 - Qui sont les couples en danger ce vendredi 12 avril 2024 (Face à face) ?

James Denton et Candice Pascal, Black M et Elsa Bois arrivés derniers du classement ont été rejoints par Nico Capone et Inès Vandamme derniers des votes du public. Deux de ces trois couples vont quitter l'aventure ce soir, aux portes de la demi-finale. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.