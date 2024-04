DALS 2024 - Qui sont les couples en face à face, cette semaine (Prime 6) ?

Cette semaine, pour le prime des invités mystère, deux couples se sont retrouvés en face à face. James Denton et Candice Pascal, derniers du classement des juges et Cristina Cordula et Jordan Mouillerac désignés par le public. Qui sortira vainqueur et poursuivra l'aventure ? DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.