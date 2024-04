DALS 2024 - Qui sont les couples en danger ce vendredi 6 avril 2024 ? (Face à face)?

Cette semaine, ce ne sont pas deux mais trois couples que l'on retrouve en face à face. Adeline Toniutti et Adrien Caby et Natasha St-Pier et Anthony Colette, de la team Jean-Marc Généreux. Ainsi que Keiona et Maxime Dereymez choisi par le vote du public. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.