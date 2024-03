Dals 2024 - Répétitions : Adeline Toniutti, comme un air de rébellion

On est mercredi ! On retrouve Adeline Toniutti et Adrien Caby dans leur salle de répétitions. Plus que deux jours avant le prime des duels. Ils travaillent les derneirs pas de leur chorégraphie : un Quickstep. Et ça bloque ! Adeline trouve la parade. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

