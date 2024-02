DALS 2024 - Répétitions : Alerte ! Les cours d'anatomie de la prof de la Star Ac sont de retour

Découvrez les premières répétitions d'Adeline Toniutti et Adrien Caby. Ensemble, ils préparent le prime de Vendredi et leur toute première danse : ce sera un Tango. Et avec Adeline Toniutti, les habitudes reviennent au galop. Les cours d'anatomie de la Star Ac vous ont manqués ? C'est reparti. DALS, à partir du 16 février sur TF1 et TF1+

En savoir plus sur Adeline Toniutti ou Chris Marques