DALS 2024 - Répétitions : "Appelez-moi James... James Bond": James Denton réalise son rêve

Cette semaine, les stars encore en lice doivent choisir une chanson qui a marqué leur vie. James Denton a choisi un titre rempli de souvenirs. Ceux de son papa qui l'emmenait au cinéma par exemple. Vendredi soir, James Denton sera James Bond et on connait déjà l'identité de la James Bond Girl. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

En savoir plus sur Vidéos de James Denton ou Candice Pascal