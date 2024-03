DALS 2024 - Répétitions : "Appelez-moi l'ostéo". Black M en PLS

Cette semaine, Black M et Elsa Bois vont danser une rumba. Qui dit rumba dit mouvement de hanches. Et c'est là que tout se complique pour Black M. Bouger son bassin n'est pas du tout inné pour notre rappeur. Ce qui amuse beaucoup Elsa Bois. DALS, tous les vendredis à 21h00 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

