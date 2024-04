DALS 2024 - Répétitions : ""Arrête de réfléchir, Natasha (St-Pier)"

Direction la salle de répétitions de Natasha St-Pier et Anthony Colette. Comme tous les couples encore en compétition, ils travaillent les possibles danses imposées. Mais cette fois, il va falloir que Natasha St-Pier ne réfléchisse pas et se laisser guider par Anthony Colette. Tout un programme. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1 et tous les jours sur TF1+

